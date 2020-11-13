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Espreso.tvОбществоМИД Франции и Германии призвали РФ немедленно открыть КПВВ на Донбассе

МИД Франции и Германии призвали РФ немедленно открыть КПВВ на Донбассе

Министерства иностранных дел Франции и Германии призвали российские оккупационные войска немедленно открыть все КПВВ через линию разграничения

Совместное заявление опубликовало немецкое Министерство иностранных дел.

Страны приветствуют выполнение Украиной своих обязательств по открытию двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

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В заявлении говорится, что Германия и Франция призывают Россию использовать свое влияние для обеспечения выполнения договоренностей Нормандской четверки, поскольку Москва несет общую ответственность за выполнение соглашений Парижского саммита.

"Конфликт не должен продолжаться за спиной населения, раскол не должен расширяться", - говорится в длокументи.

  • Напомним, 10 ноября в рамках нового плана главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука было сообщено, что Украина открывает КПВВ "Золотое" и "Счастье", несмотря на отказ российской оккупационной администрации сделать зеркальный шаг.

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