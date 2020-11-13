Мы не можем ограничивать работу церквей во время карантина выходного дня, - Немчинов
13 ноября, 2020, 15:16
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что власть не может ограничивать работу церквей и храмов без введения правового режима чрезвычайного положения
Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.
"На самом деле все массовые мероприятия регулируются ограничениями их проведения в определенном количестве и с соблюдением социальной дистанции. В данном случае, если мы говорим о массовых мероприятиях религиозного культа, то они гарантируются нам Конституцией и мы не можем их ограничивать без введения чрезвычайного положения", - сказал Немчинов.
Также он отметил, что все мероприятия, касающиеся сферы общественного питания и бытового обслуживания возложены на Госпотребслужбу.
"Если мы говорим о религиозных организациях - то админпротоколы (в случае нарушения установленных санитарных норм, - УНИАН) должна составлять Нацполиция, но был достаточно хороший диалог Минкульта с Всеукраинским советом церквей, где руководители всех религиозных организаций взяли на себя обязательства по соблюдению карантина", - добавил министр.
- Напомним, 14 ноября на всей территории Украины вводится карантин выходного дня, который будет действовать до 30 ноября.
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