Мы не можем ограничивать работу церквей во время карантина выходного дня, - Немчинов

13 ноября, 2020, 15:16

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что власть не может ограничивать работу церквей и храмов без введения правового режима чрезвычайного положения

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.

"На самом деле все массовые мероприятия регулируются ограничениями их проведения в определенном количестве и с соблюдением социальной дистанции. В данном случае, если мы говорим о массовых мероприятиях религиозного культа, то они гарантируются нам Конституцией и мы не можем их ограничивать без введения чрезвычайного положения", - сказал Немчинов.