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Espreso.tvОбществоМы не можем ограничивать работу церквей во время карантина выходного дня, - Немчинов

Мы не можем ограничивать работу церквей во время карантина выходного дня, - Немчинов


фото: glavcom
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что власть не может ограничивать работу церквей и храмов без введения правового режима чрезвычайного положения

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.

"На самом деле все массовые мероприятия регулируются ограничениями их проведения в определенном количестве и с соблюдением социальной дистанции. В данном случае, если мы говорим о массовых мероприятиях религиозного культа, то они гарантируются нам Конституцией и мы не можем их ограничивать без введения чрезвычайного положения", - сказал Немчинов.

Также он отметил, что все мероприятия, касающиеся сферы общественного питания и бытового обслуживания возложены на Госпотребслужбу.

"Если мы говорим о религиозных организациях - то админпротоколы (в случае нарушения установленных санитарных норм, - УНИАН) должна составлять Нацполиция, но был достаточно хороший диалог Минкульта с Всеукраинским советом церквей, где руководители всех религиозных организаций взяли на себя обязательства по соблюдению карантина", - добавил министр.

  • Напомним, 14 ноября на всей территории Украины вводится карантин выходного дня, который будет действовать до 30 ноября.

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