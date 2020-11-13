МОН рекомендовало вузам и техникумам перейти на смешанную форму обучения
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
"С 16 ноября 2020 года обучение в учреждениях высшего и профессионального перед высшим образования МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график учебного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении", - говорится в сообщении.
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В то же время МОН не может настаивать на выполнении своих предложений, поскольку высшие учебные заведения работают на принципах автономии и самоуправления. Поэтому, вводить ли смешанную форму обучения, будет решать руководство заведения.
Также руководителей вузов и техникумов попросили учесть решение Кабмина, по которому запрещается посещать учебные заведения в группах более 20 человек.
Исключение только для учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.
- Напомним, 11 ноября правительство приняло вернуть Украину от адаптивного к общенациональному карантину.
- Также в Украине введен карантин "выходного дня" .
- Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что пассажирские перевозки в Украине в условиях карантина не будут останавливать, однако ограничат количество людей в салоне или вагоне сидячими местами.
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