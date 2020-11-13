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Espreso.tvОбществоМОН рекомендовало вузам и техникумам перейти на смешанную форму обучения

МОН рекомендовало вузам и техникумам перейти на смешанную форму обучения


фото: day.kyiv.ua
Министерство образования и науки рекомендует учреждениям высшего и профессионального перед высшим образования с 16 ноября перейти на смешанную форму обучения, учитывая ситуацию с коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"С 16 ноября 2020 года обучение в учреждениях высшего и профессионального перед высшим образования МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график учебного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении", - говорится в сообщении.

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В то же время МОН не может настаивать на выполнении своих предложений, поскольку высшие учебные заведения работают на принципах автономии и самоуправления. Поэтому, вводить ли смешанную форму обучения, будет решать руководство заведения.

Также руководителей вузов и техникумов попросили учесть решение Кабмина, по которому запрещается посещать учебные заведения в группах более 20 человек.

Исключение только для учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.

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