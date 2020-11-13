Мокрый снег и прохлада: синоптик Наталья Диденко рассказала, какую погоду ожидать на выходных
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По северу Украины атмосферный фронт черкнет небольшим дождем и порой даже мокрым снегом.
На выходных будет холодно: ночью -3°C...+4°C, днем -4°C...+9°C, на северо-востоке +2°C...+5°C.
На Закарпатье и в Крыму +9°C...+13°C.
"В Киеве в субботу и воскресенье будет облачно, немного покапает и, возможно, даже полетает. Но пока что ничего особенного", - отметила госпожа Диденко.
Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах + 5°C...+6°C.
Исходными ближайшие значение прогноза погоды в Украине растет в разы. Потому получается, что все, где можно спрятаться ...Опубликовано Наталкой Диденко Пятница, 13 ноября 2020 г.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре