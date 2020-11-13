Мокрый снег и прохлада: синоптик Наталья Диденко рассказала, какую погоду ожидать на выходных

13 ноября, 2020, 21:02

В течение ближайших выходных, 14-15 ноября, на территории Украины ожидаются небольшие осадки. Ночью температура снизится до -3°C

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По северу Украины атмосферный фронт черкнет небольшим дождем и порой даже мокрым снегом.

На выходных будет холодно: ночью -3°C...+4°C, днем -4°C...+9°C, на северо-востоке +2°C...+5°C.

На Закарпатье и в Крыму +9°C...+13°C.

"В Киеве в субботу и воскресенье будет облачно, немного покапает и, возможно, даже полетает. Но пока что ничего особенного", - отметила госпожа Диденко.

Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах + 5°C...+6°C.

Исходными ближайшие значение прогноза погоды в Украине растет в разы. Потому получается, что все, где можно спрятаться ... Опубликовано Наталкой Диденко Пятница, 13 ноября 2020 г.

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