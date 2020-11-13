Мэры не имеют полномочий запрещать решение правительства, - Шмыгаль о попытках отмены карантина выходного дня

13 ноября, 2020, 14:45

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, городские головы не имеют полномочий запрещать действие решений правительства

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

Премьер подчеркнул, что карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины.

Шмыгаль также подчеркнул, что главы облгосадминистраций должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходные не должны принимать посетителей.

Кроме того, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, по итогам переговоров с крупными торговыми сетями, они заверили представителей власти, которые будут работать в соответствии с законодательством. Также Аваков отметил, что у крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

Шмыгаль также поручил Госпродпотребслужбы совместно с Нацполициею осуществлять проверки на соблюдение противоэпидемических мероприятий в небольших магазинах и на продуктовых рынках.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров принял постановление, согласно которому с 15 ноября вводится карантин выходного дня в Украине.

Ранее власти Черкасс решила не вводить карантин выходного дня.

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