Мэра Кривого Рога Вилкула госпитализировали в Институт сердца
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на горсовет Кривого Рога.
В горсовете отметили, что Вилкул-старший находится в стационаре, где проходит обследование и лечение. Диагноз чиновника не разглашается.
В то же время, горсовет отмечает, что Юрий Вилкул чувствует себя нормально и держит связь со всеми подразделениями мэрии. По завершению лечения он планирует вернуться к работе.
Напомним, 22 ноября состоится второй тур выборов мэра Кривого Рога. Вилкул-старший, который является действующим мэром и выдвиженцем партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" выиграл в первом туре получив голоса 80 тыс. криворожан. Он будет бороться за пост с кандидатом от партии "Слуга народа" Дмитрием Шевчиком, который набрал 40 тыс. голосов .
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