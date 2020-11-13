Мэра Кривого Рога Вилкула госпитализировали в Институт сердца

13 ноября, 2020, 20:00

Действующий мэр Кривого Рога и кандидат на кресло городского головы на выборах в горсовет Юрий Вилкул был госпитализирован в Институт сердца накануне его 71-го дня рождения

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на горсовет Кривого Рога.

В горсовете отметили, что Вилкул-старший находится в стационаре, где проходит обследование и лечение. Диагноз чиновника не разглашается.

В то же время, горсовет отмечает, что Юрий Вилкул чувствует себя нормально и держит связь со всеми подразделениями мэрии. По завершению лечения он планирует вернуться к работе.

Напомним, 22 ноября состоится второй тур выборов мэра Кривого Рога. Вилкул-старший, который является действующим мэром и выдвиженцем партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" выиграл в первом туре получив голоса 80 тыс. криворожан. Он будет бороться за пост с кандидатом от партии "Слуга народа" Дмитрием Шевчиком, который набрал 40 тыс. голосов .

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