Киев получил дополнительные 38,6 млн грн на средства индивидуальной защиты для школ

13 ноября, 2020, 14:58

Киевская власть направит дополнительные 38,6 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для школ

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, государство выделило дополнительные 38,6 млн грн для столицы на обеспечение качественной, современной и доступной общего среднего образования. Киев направит выделенные средства на обеспечение учащихся общеобразовательных учебных заведений средствами индивидуальной защиты.

По словам и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, средства перераспределят по районным в г. Киеве государственным администрациям, где они будут использованы на закупку средств для дезинфекции и индивидуальной защиты.

Он добавил, что мэр Виталий Кличко неоднократно подчеркивал необходимость обеспечения школ всеми необходимыми средствами безопасности. Поэтому город на эти цели выделило более 30 млн гривен из специального фонда.

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