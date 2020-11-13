Карантин выходного дня: полиция Львовщины обещает "реагировать на нарушения"

13 ноября, 2020, 22:48

Нацполиция во Львовской области будет работать в усиленном режиме в период действия карантина выходного дня и призывает соблюдать карантинные требования

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

"В течение этих выходных правоохранители будут работать в усиленном режиме, проводить профилактические беседы и реагировать на нарушение карантина... Обращаемся ко всем субъектам хозяйствования, в частности, владельцам ресторанов, торговых центров, с призывом неукоснительно соблюдать карантинные требования, а граждан просим пользоваться индивидуальными средствами защиты и избегать скоплений людей", - сказал заместитель начальника Главного управления Нацполиции во Львовской области капитан Дмитрий Михалец.

В полиции Львовщины отметили, что с начала карантина (с 11 марта 2020 года) по состоянию на 13 ноября обнаружили около 3 700 нарушений и составили 347 админпротоколов на предпринимателей (нарушение работы кафе, ресторанов, баров и т.д.), 1 521 - на продавцов, которые находились на рабочих местах без средств индивидуальной защиты, 689 - на перевозчиков.

Напомним, во Львове и ряде других городов Украины местные власти отказываются вводить карантин выходного дня.

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