Геращенко предлагает вынести на референдум вопрос легализации оружия
13 ноября, 2020, 07:55
Вероятность случайных смертей может быть аргументом против легализации оружия
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Украины 24 .
"У меня есть компромиссный вариант. Я выступаю против легализации короткоствольного, подчеркиваю, оружия, скрытого ношения, потому что я боюсь, что будут гибнуть невинные люди. Это настолько серьезный вопрос, что я бы предложил: давайте примем закон о референдуме, проведем настоящий референдум , где поставим вопрос - разрешать ношение короткоствольного оружия или не разрешать. Если народ проголосует, что надо, тогда этот закон будет приниматься ", - сказал он.
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