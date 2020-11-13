Геращенко предлагает вынести на референдум вопрос легализации оружия

13 ноября, 2020, 07:55

Вероятность случайных смертей может быть аргументом против легализации оружия

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Украины 24 .

"У меня есть компромиссный вариант. Я выступаю против легализации короткоствольного, подчеркиваю, оружия, скрытого ношения, потому что я боюсь, что будут гибнуть невинные люди. Это настолько серьезный вопрос, что я бы предложил: давайте примем закон о референдуме, проведем настоящий референдум , где поставим вопрос - разрешать ношение короткоствольного оружия или не разрешать. Если народ проголосует, что надо, тогда этот закон будет приниматься ", - сказал он.