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Espreso.tvОбществоГеращенко предлагает вынести на референдум вопрос легализации оружия

Геращенко предлагает вынести на референдум вопрос легализации оружия

Вероятность случайных смертей может быть аргументом против легализации оружия

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Украины 24 .

"У меня есть компромиссный вариант. Я выступаю против легализации короткоствольного, подчеркиваю, оружия, скрытого ношения, потому что я боюсь, что будут гибнуть невинные люди. Это настолько серьезный вопрос, что я бы предложил: давайте примем закон о референдуме, проведем настоящий референдум , где поставим вопрос - разрешать ношение короткоствольного оружия или не разрешать. Если народ проголосует, что надо, тогда этот закон будет приниматься ", - сказал он.

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