Египет выразил заинтересованность в закупке в Украине больших объемов зерна, - ОПУ
13 ноября, 2020, 20:17
Посол Арабской Республики Египет в Украине Айман Эльгаммаль заявил о заинтересованности в закупке в Украине больших объемов зерна
Об этом он заявил во время встречи с заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает пресс-служба ОПУ.
Отмечается, что Эльгаммаль выразил желание расширить двустороннее сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Кроме того, посол Египта также выразил заинтересованность в дальнейшем увеличении объемов импорта украинского зерна. Было обсуждено налаживание экспорта украинских товаров в страны региона.
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