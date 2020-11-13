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Espreso.tvМирЕгипет выразил заинтересованность в закупке в Украине больших объемов зерна, - ОПУ

Египет выразил заинтересованность в закупке в Украине больших объемов зерна, - ОПУ


фото: president.gov.ua
Посол Арабской Республики Египет в Украине Айман Эльгаммаль заявил о заинтересованности в закупке в Украине больших объемов зерна

Об этом он заявил во время встречи с заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что Эльгаммаль выразил желание расширить двустороннее сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, посол Египта также выразил заинтересованность в дальнейшем увеличении объемов импорта украинского зерна. Было обсуждено налаживание экспорта украинских товаров в страны региона.

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