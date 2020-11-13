COVID-19: в Праге суд отменил обязательный масочный режим

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Маркета Пучи, передает местный портал novinky.cz.

По ее словам, решению Министерства не хватает конкретных, понятных и обоснованных соображений, на основании которых суд мог бы рассмотреть вопрос о необходимости масочного режима. При этом в решении говорится, что суд не называет эти меры необязательными.

"Описанные недостатки мешают суда должным образом оценивать частные возражения, ставя под сомнение соответствие принятого решения", - говорится в решении.

Суд установил, что Министерство не объяснило усиления масочного режима. Отметим, ранее в Чехии обязали носить маски на открытой территории и в автомобилях.

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