 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирCOVID-19: в Праге суд отменил обязательный масочный режим

COVID-19: в Праге суд отменил обязательный масочный режим


фото: reuters
Городской суд Праги отменил обязательный масочный режим на улице и в магазинах

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Маркета Пучи, передает местный портал novinky.cz.

По ее словам, решению Министерства не хватает конкретных, понятных и обоснованных соображений, на основании которых суд мог бы рассмотреть вопрос о необходимости масочного режима. При этом в решении говорится, что суд не называет эти меры необязательными.

"Описанные недостатки мешают суда должным образом оценивать частные возражения, ставя под сомнение соответствие принятого решения", - говорится в решении.

Суд установил, что Министерство не объяснило усиления масочного режима. Отметим, ранее в Чехии обязали носить маски на открытой территории и в автомобилях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2020 пятница

больше новостей

13 ноября, 2020 пятница

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать