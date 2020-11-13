Букеты с доставкой: как быстро и удобно заказать цветочную композицию онлайн

13 ноября, 2020, 15:16

Современный дизайн букетов давно стал настоящим искусством. Для создания оригинальных композиций мастера цветочного дела используют и традиционные сорта цветов, и редкие экзотические растения

Информация публикуется на правах рекламы.

Интересных вариантов оформления действительно много, так что найти особенный — не проблема.

Боле того, чтобы быстро купить оригинальный цветочный подарок, не нужно метаться по городу. Стоит всего лишь зайти на сайт флористического ателье “Дицентра” и открыть каталог предложений.

Онлайн-покупка букетов в "Дицентра"

На сайте этого столичного бутика представлен большой выбор стильных букетов. Любой из них можно купить онлайн. Колоссальное удобство в том, что заказ можно сделать даже со смартфона, находясь в пути или на работе, в уютной квартире в Киеве или далеко пределами города и даже страны.

Преимущества онлайн-заказа в салоне Dicentra:

простая и понятная навигация сайта;

удобные фильтры;

большое выбор букетов, дизайн которых можно сравнить по качественным фото;

разумная цена даже самых роскошных композиций.

Еще одно достоинство — круглосуточная доставка цветов в Киеве. Если вам потребуются услуги курьерской службы, просто укажите это при оформлении заказа. Ваш подарок доставят своевременно! Чтобы букет привезли адресату в ночное время, нужно оставить заявку до 20:00.

Как быстро выбрать цветы на сайте

Для удобства заказчиков каталог флористического бутика Dicentra разделен на тематические разделы. Это позволяет клиентам быстро находить лучшие цветочные презенты.

Например, чтобы подобрать оптимальный вариант букета для вручения молодоженам или имениннице, нужно отсортировать предложения по типу торжественного события. Кроме этого фильтра, можно использовать еще несколько:

цена;

основной цвет композиции;

вид цветочного растения;

количество цветов в букете и др.

Можно поступить иначе: открыть определенный раздел (например, “Цветы”) и в нем найти подходящий вариант по цветовой гамме в рамках доступного бюджета.

Выбирать и покупать цветы в модном флористическом бутике — приятно, выгодно и удобно.

Большой выбор букетов

В салоне "Дицентра" можно заказать прекрасные монобукеты, оригинальные цветочные "дуэты" и фантастические сборные композиции. Если сложно определиться с выбором или есть особые пожелания относительно дизайна — пишите онлайн-консультанту в чат или заказывайте обратный звонок.

Менеджеры вас внимательно выслушают и обязательно помогут найти наилучший вариант букета. Он будет полностью соответствовать вашим запросам и возможностям. В Dicentra работают профессиональные мастера флористики, влюбленные в свою работу: они легко воплощают в жизнь любые интересные идеи.

Хотите, чтобы ваш цветочный подарок произвел максимально приятное впечатление на получателя? Закажите букет в Dicentra!