Больницы Укрзализныци будут принимать больных коронавирусом
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Договоренность о том, что больницы Укрзализныци будут принимать больных коронавирусом, была достигнута во время встречи председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака и главы Минздрава Максима Степанова.
"Со своей стороны МЗ обязуется обеспечить дорожные клинические больницы всем необходимым для эффективного и комфортного лечения больных. Кроме того, министерство профинансирует необходимые текущие расходы. Также Национальная служба здоровья максимально ускорит подписание договоров с Центром здравоохранения Укрзализныци для обеспечения финансирования дорожных клинических больниц", - говорится в сообщении.
- Напомним, 11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за 13 ноября.
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