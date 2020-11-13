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Espreso.tvОбществоБольницы Укрзализныци будут принимать больных коронавирусом

Больницы Укрзализныци будут принимать больных коронавирусом


фото: reuters
Дорожные клинические больницы на железнодорожном транспорте филиала "Центр охраны здоровья" Укрзализныци начнут принимать больных COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Договоренность о том, что больницы Укрзализныци будут принимать больных коронавирусом, была достигнута во время встречи председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака и главы Минздрава Максима Степанова.

"Со своей стороны МЗ обязуется обеспечить дорожные клинические больницы всем необходимым для эффективного и комфортного лечения больных. Кроме того, министерство профинансирует необходимые текущие расходы. Также Национальная служба здоровья максимально ускорит подписание договоров с Центром здравоохранения Укрзализныци для обеспечения финансирования дорожных клинических больниц", - говорится в сообщении.

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