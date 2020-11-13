Антирекорд COVID-19 в Киеве: за сутки обнаружили более 1080 случаев заражения

13 ноября, 2020, 11:08

В Киеве за сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии - 1083 человека

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян.

"На сегодняшний день в столице уже 48 646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 422 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 27 девочек от 1 месяца до 17 лет и 39 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет. Заболел в том числе и 61 медик ", - написал мэр.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 92 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 354 человек. Всего коронавирус преодолели 18 333 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 134, в Деснянском - 127 и 126 случаев - в Шевченковском районе.

Напомним, в Украине по состоянию на 13 ноября зафиксировано 11787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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