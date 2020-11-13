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Espreso.tvОбщество15 ноября в 7 городах Украины пройдет второй тур выборов мэров, - ЦИК

15 ноября в 7 городах Украины пройдет второй тур выборов мэров, - ЦИК

В воскресенье, 15 ноября, второй тур выборов городских голов пройдет в Луцке, Краматорске, Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"В повторном голосовании по выборам городского головы, которое состоится на 932 избирательных участках, в целом смогут принять участие ориентировочно более 1 582,6 тыс. избирателей", - рассказали в ЦИК.

Кроме того, 15 ноября в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов - в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельских совета.

Отмечается, что результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 года включительно.

Состоянию на 13 ноября в 12 городах 10 регионов Украины на 22 ноября 2020 года также назначено повторное голосование по выборам городского головы. А именно: в городах Днипре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Броварах (Киевская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривне и Черкассах. В свою очередь на 29 ноября - в городе Черновцах.

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