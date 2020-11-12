Ждет официального постановления Кабмина: "Эпицентр" еще не принял решения о работе в выходные
Об этом пишет "Экономическая правда".
"Сейчас мы ждем официального постановления Кабинета министров. После изучения постановления будет принято решение о дальнейшей работе сети гипермаркетов в выходные", - цитирует издание сообщение пресс-службы сети.
При этом в издании напомнили, что соответствующий проект постановления о "карантине выходного дня" Кабмин принял 11 ноября, но по состоянию на 12 ноября оно не опубликовано. Документ вступает в силу после его опубликования.
Сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр-К" не закрывала свои торговые центры во время карантина весной, когда перестали работать рынки и торговые центры. Это решение объясняли тем, что сеть обеспечивает продажу в магазинах защитных масок, антисептиков, бытовых средств дезинфекции, спиртосодержащих средств и базовых продуктов питания.
- Напомним, после принятия Кабмином проекта постановления о введении "карантина выходного дня", на странице "Эпицентра" в Facebook появилось объявление о "введении 72-часовой пятницы".
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился отказом сети торговых центров "Эпицентр" соблюдать "карантин выходного дня".
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