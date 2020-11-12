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Espreso.tvЭкономикаЖдет официального постановления Кабмина: "Эпицентр" еще не принял решения о работе в выходные

Ждет официального постановления Кабмина: "Эпицентр" еще не принял решения о работе в выходные


фото: dumskaya
Торговая сеть "Эпицентр" пока не приняла решения о том, будет ли работать в субботу и воскресенье в связи с введением "карантина выходного дня"

Об этом пишет "Экономическая правда".

"Сейчас мы ждем официального постановления Кабинета министров. После изучения постановления будет принято решение о дальнейшей работе сети гипермаркетов в выходные", - цитирует издание сообщение пресс-службы сети.

При этом в издании напомнили, что соответствующий проект постановления о "карантине выходного дня" Кабмин принял 11 ноября, но по состоянию на 12 ноября оно не опубликовано. Документ вступает в силу после его опубликования.

Сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр-К" не закрывала свои торговые центры во время карантина весной, когда перестали работать рынки и торговые центры. Это решение объясняли тем, что сеть обеспечивает продажу  в магазинах защитных масок, антисептиков, бытовых средств дезинфекции, спиртосодержащих средств и базовых продуктов питания.

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