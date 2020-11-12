Захват украинских моряков Россией: Международный арбитраж в Гааге приостановил рассмотрение иска Украины по сути
Соответствующее решение обнародовала Постоянная палата третейского суда у себя на сайте .
Сообщается, что в августе 2020 году Россия попыталась обжаловать юрисдикцию суда по этому делу, поскольку данный спор не связан с военными действиями. В свою очередь, украинская сторона в сентябре требовала объединить предварительные возражения РФ с рассмотрением дела по существу и не рассматривать вопрос юрисдикции на предыдущем этапе.
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Арбитраж пришел к выводу, что возражения России должны рассматриваться именно на предыдущем этапе, и приостановил рассмотрение дела по существу.
Украинская сторона в течение трех месяцев должен подать ответ на возражения Москвы, после чего судьи примут решение о дальнейших шагах.
- В ноябре 2018 года российские военные захватили корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" на их пути к Азовскому морю. За несколько месяцев в сентябре 2019 году в ходе крупного обмена пленными были освобождены 24 украинских моряков, которые находились под арестом в России за якобы нарушения границы.
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