Из-за пандемии коронавируса Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие, - ООН

12 ноября, 2020, 21:51

Украине грозит худшая рецессия за десятилетие, в результате чего более 9 млн человек окажутся в бедности

Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине за октябрь 2020 года.

Согласно исследованию, с начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей хотя бы один член семьи потерял работу.

"Хотя пока нет отдельных данных о востоке Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в результате конфликта региона будут разрушительными", - говорится в отчете.

Отмечается, что на неподконтрольных Украине территориях пока 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года.

Также увеличивается доля домохозяйств, имеющих задолженность: 15% в сентябре против 11% в начале пандемии.

Напомним, 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 ноября.

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