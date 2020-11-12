Из-за пандемии коронавируса Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие, - ООН
Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине за октябрь 2020 года.
Согласно исследованию, с начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей хотя бы один член семьи потерял работу.
"Хотя пока нет отдельных данных о востоке Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в результате конфликта региона будут разрушительными", - говорится в отчете.
Отмечается, что на неподконтрольных Украине территориях пока 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года.
Также увеличивается доля домохозяйств, имеющих задолженность: 15% в сентябре против 11% в начале пандемии.
- Напомним, 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 ноября.
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