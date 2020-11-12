Игорь Палица: Парламентская республика и двухпалатный парламент - рецепт успеха для Украины
"Люди хотят видеть во власти профессионалов, способных поднять экономику и помирить украинцев. Именно поэтому впервые в политической истории они отдали свои электоральные симпатии партии "ЗА МАЙБУТНЄ" - политической силе, которая, будучи создана лишь несколько месяцев назад, уже ворвалась в пятерку лидеров электоральной поддержки ", - заявил политик.
В частности, согласно последним социологическим исследованиям группы 2Рейтинг ", на предстоящих парламентских выборах за политсилу готовы проголосовать 4,5% избирателей. Это показатель в пределах социологической погрешности относительно проходного барьера в парламент.
Опрос проводился 2-3 ноября среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 тыс. респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
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