Венгрия в драматичном матче победила Исландию и вышла на Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сборная Исландии чуть ли не весь матч контролировала игру. Скандинавы еще на 11-й минуте вышли вперед, 31-летний Гильфи Сигурдссон удачно реализовал свой момент.
Однако самое интересное случилось уже в конце встречи. На 88-й минут Лоик Него сравнял счет, а еще через несколько мгновений, в компенсированное время, Доминик Собослай шокировал голкипера исландцев и вывел Венгрию вперед. 2: 1 - венгры сыграют на Евро-2020.
Турнир пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
Венгрия сыграет в группе F. Среди соперников национальные команды Франции, Португалии и Германии.
Евро-2020
Плей-офф квалификации
12 ноября
Венгрия - Исландия 2: 1
Голы: Ему, 88, Собослай, 90 + 2 - Сигурдссон, 11
- В июне стало известно, что свой первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерландов 13 июня 2021-го года .
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