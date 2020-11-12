Венгрия в драматичном матче победила Исландию и вышла на Евро-2020

12 ноября, 2020, 23:44

В финале плей-офф квалификации Евро-2020 сборная Исландии проиграла Венгрии со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сборная Исландии чуть ли не весь матч контролировала игру. Скандинавы еще на 11-й минуте вышли вперед, 31-летний Гильфи Сигурдссон удачно реализовал свой момент.

Однако самое интересное случилось уже в конце встречи. На 88-й минут Лоик Него сравнял счет, а еще через несколько мгновений, в компенсированное время, Доминик Собослай шокировал голкипера исландцев и вывел Венгрию вперед. 2: 1 - венгры сыграют на Евро-2020.

Турнир пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Венгрия сыграет в группе F. Среди соперников национальные команды Франции, Португалии и Германии.

Евро-2020

Плей-офф квалификации

12 ноября

Венгрия - Исландия 2: 1

Голы: Ему, 88, Собослай, 90 + 2 - Сигурдссон, 11

В июне стало известно, что свой первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерландов 13 июня 2021-го года .