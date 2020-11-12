В Украине незаконную вырубку леса будет выявлять аэрокосмическая съемка
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Государственная экологическая инспекция будет отслеживать экологические правонарушения с помощью аэрокосмической съемки", - говорится в сообщении.
В рамках сотрудничества с Государственной экологической академией последипломного образования и управления инспекция будет получать данные дистанционного зондирования земли, которые учебному заведению предоставляет Национальный центр управления и испытаний космических средств.
С помощью аэрокосмических снимков смогут: выявлять незаконные разработки карьеров, массовые вырубки леса и другие экологические нарушения; фиксировать транспорт, на котором передвигались нарушители; оценивать общую экологическую ситуацию в ретроспективе, сравнивая снимки за разные периоды; проводить инвентаризацию и оценку качества земель.
"Это все позволит Госэкоинспекции точнее фиксировать преступления против окружающей среды и быстрее находить виновных. А ретроспективный анализ поможет понять, на каких территориях нужно проводить усиленный контроль", - говорится в сообщении.
Проект мониторинга запускают в пилотном режиме.
"Для реализации этого пилотного проекта будет создан совместный центр с Государственной экологической академией и Госэкоинспекцией. Со временем, надеюсь, запустим такой аэрокосмический мониторинг на постоянной основе", - отметил глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый.
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