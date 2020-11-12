В столице Беларуси ввели обязательный масочный режим

12 ноября, 2020, 15:57

В Минске местные власти ввели обязательный масочный режим из-за увеличения количества новых случаев коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома в Telegram .

Отмечается, что с сегодняшнего дня, 12 ноября, в Минске усилили контроль за соблюдением новых карантинных требований.

Решение обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Да, это касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов белорусской столицы. В частности ношение маски обязательно в общественном транспорте и такси.

Как сообщили в пресс-службе горисполкома, масочный режим будет действовать "до стабилизации эпидемиологической ситуации".

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