В столице Беларуси ввели обязательный масочный режим
Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома в Telegram .
Отмечается, что с сегодняшнего дня, 12 ноября, в Минске усилили контроль за соблюдением новых карантинных требований.
Решение обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Да, это касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов белорусской столицы. В частности ношение маски обязательно в общественном транспорте и такси.
Как сообщили в пресс-службе горисполкома, масочный режим будет действовать "до стабилизации эпидемиологической ситуации".
- Напомним, в Польше вернули масочный режим.
- Также правительство Дании приняло решение усилить карантин на территории страны до 2 января 2021 года.
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