В Раде зарегистрировали законопроект об усилении требований к корпоративному управлению в банках
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
"Основная цель нового закона - совершенствование корпоративного управления в банках, в частности усиление ответственности совета и правления банка, системы внутреннего контроля и управления рисками", - говорится в сообщении.
По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, принятие закона будет способствовать приближению банковского законодательства Украины к законодательству Европейского Союза и внедрению лучших мировых практик функционирования банков.
"Закон повысит ответственность органов управления банков за принятые решения, будет способствовать прозрачности и стабильности деятельности как отдельных банков, так и банковской системы в целом", - цитирует пресс-служба слова Шевченко.
По информации пресс-службы, законопроект внедряет новую структуру капитала, которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка, в том числе по их коллективной пригодности.
Также планируется внедрить современные международные наблюдательные инструменты. В частности, право регулятора требовать изменений персонального состава совета или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью банка. Кроме того, регулятор имеет право устанавливать банку индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности его деятельности.
В пресс-службе также добавили, что проект закона уточняет отдельные нормы банковского законодательства, в частности относительно консолидированного надзора за банковскими группами, лицензирования банков, согласования приобретения существенного участия в банках и требований к структурам собственности банков.
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