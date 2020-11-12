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Espreso.tvЭкономикаВ Раде зарегистрировали законопроект об усилении требований к корпоративному управлению в банках

В Раде зарегистрировали законопроект об усилении требований к корпоративному управлению в банках

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №4367 о внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности"

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Основная цель нового закона - совершенствование корпоративного управления в банках, в частности усиление ответственности совета и правления банка, системы внутреннего контроля и управления рисками", - говорится в сообщении.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, принятие закона будет способствовать приближению банковского законодательства Украины к законодательству Европейского Союза и внедрению лучших мировых практик функционирования банков.

"Закон повысит ответственность органов управления банков за принятые решения, будет способствовать прозрачности и стабильности деятельности как отдельных банков, так и банковской системы в целом", - цитирует пресс-служба слова Шевченко.

По информации пресс-службы, законопроект внедряет новую структуру капитала, которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка, в том числе по их коллективной пригодности.

Также планируется внедрить современные международные наблюдательные инструменты. В частности, право регулятора требовать изменений персонального состава совета или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью банка. Кроме того, регулятор имеет право устанавливать банку индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности его деятельности.

В пресс-службе также добавили, что проект закона уточняет отдельные нормы банковского законодательства, в частности относительно консолидированного надзора за банковскими группами, лицензирования банков, согласования приобретения существенного участия в банках и требований к структурам собственности банков.

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