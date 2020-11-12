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Espreso.tvОбществоВ Минске от побоев умер протестующий

В Минске от побоев умер протестующий


фото: TUT.by
12 ноября в больнице умер протестующий Роман Бондаренко, избитый в среду, 11 ноября, силовиками

Об этом сообщает белорусский портал TUT.by со ссылкой на слова сестры умершего от побоев силовиков Романа Бондаренко Ольги.

Ночью с 11 на 12 ноября в больницe скорой медицинской помощи Минска доставили 31-летнего Романа Бондаренко с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральной гематомой, ушибами, синяками. Врачи делали мужчине операцию в течение нескольких часов.

Журналисты отмечают, что жители одной из Бондаренко многоэтажки рассказали, что в среду вечером 11 ноября в их двор приехали люди в гражданской форме и масках снимали бело-красно-белые ленты. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит.

"Между человеком в маске и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка, Роман в ней не участвовал, он стоял рядом и слушал", - рассказывала Юлия, очевидец событий.

"Потом он что-то сказал, и человек в маске спросил: "Ты чего борзый такой?". Оттолкнул Рому ближе к Муралову, он пытался сделать, но неизвестный схватил его и со всей силы отверг к горке на площадке. Он сильно ударился головой", - добавила женщина.

Как утверждают соседи, Романа Бондаренко "профессионально задержали" и отвезли на микроавтобусе. В больницу он попал с Центрального РУВД Минска с формулировкой, что "травмы получил во время драки".

Как утверждают журналисты, смерть парня подтвердила его сестра. Утром его шансы на выживание врачи оценивали, как один к тысяче.

В Минске люди ставят свечи, прощаясь с мужчиной.

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