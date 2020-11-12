В Киеве обнаружили более 930 больных COVID-19 за сутки

12 ноября, 2020, 11:46

За сутки в Киеве выявлен 931 случай коронавируса

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 925 киевлян. На сегодня в столице уже 47 563 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Заболели 497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 34 девочки от 1 года до 17 лет и 33 мальчика от 1 месяца до 17 лет", - говорится в сообщении.

Заболели в том числе и 36 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 506 человек. Всего коронавирус преодолели 17 979 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки в Деснянском районе - 164, в Подольском - 145 и 133 случая - в Шевченковском районе.

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