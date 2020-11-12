В Киеве мусоровоз насмерть сбил человека

12 ноября, 2020, 09:10

В Днепровском районе столицы, на ул. Березняковской, совершен наезд на пешехода

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

"Водитель МАЗа, выполняя ежедневный сбор мусора, двигался по улице Березняковская и сбил человека. Водитель утверждает, что ехал на зеленый свет светофора и не видел перед машиной пешехода", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла скорая, однако ей пришлось констатировать смерть.

"Пешехода раздавило под весом машины", - говорится в сообщении.

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