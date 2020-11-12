В Киеве мусоровоз насмерть сбил человека
12 ноября, 2020, 09:10
В Днепровском районе столицы, на ул. Березняковской, совершен наезд на пешехода
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
"Водитель МАЗа, выполняя ежедневный сбор мусора, двигался по улице Березняковская и сбил человека. Водитель утверждает, что ехал на зеленый свет светофора и не видел перед машиной пешехода", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыла скорая, однако ей пришлось констатировать смерть.
"Пешехода раздавило под весом машины", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-