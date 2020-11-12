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Espreso.tvОбществоВ горсовете Одессы заявили, что не планируют вводить карантин выходного дня

В горсовете Одессы заявили, что не планируют вводить карантин выходного дня

Одесская местная власть пока не будет вводить карантин выходного дня в городе

Об этом заявил секретарь оперативного штаба горсовета по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций Александр Тиховский во время брифинга .

"По состоянию на сегодняшний день на территории Одессы сохраняется "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности. Сейчас областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких дополнительных решений", - заявил он.

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Он отметил, что в городе до сих пор действует "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

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