В горсовете Одессы заявили, что не планируют вводить карантин выходного дня

12 ноября, 2020, 18:46

Одесская местная власть пока не будет вводить карантин выходного дня в городе

Об этом заявил секретарь оперативного штаба горсовета по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций Александр Тиховский во время брифинга .

"По состоянию на сегодняшний день на территории Одессы сохраняется "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности. Сейчас областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких дополнительных решений", - заявил он.

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Он отметил, что в городе до сих пор действует "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин выходного дня в Украине .

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