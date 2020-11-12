В Филиппинах пронесся тайфун "Вамко": есть жертвы

12 ноября, 2020, 16:49

Из-за тайфуна, который пронесся в Филиппинах, эвакуировали 200 тыс. жителей. Около 40 тыс. домов были затоплены полностью или частично в одном из районов Манилы

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что вследствие мощного тайфуна "Вамко", бушующего на Филиппинах, погибли по меньшей мере семь человек, еще 200 тыс. жителей эвакуированы.

Скорость ветра, который принес тайфун, достигала 155 км / ч, а его порывы - до 255 км / ч.

Так, были подтоплены 36 населенных пунктов. В одном из районов Манилы примерно 40 тыс. домов были затоплены полностью или частично.

Также, почти 3 млн домов в Маниле и соседних городах остались без электричества.

Отмечается, что авиаперелеты, морские перевозки и работа общественного транспорта были приостановлены.

"Вамко" - это восьмой за последние два месяца тропический шторм, который накрыл Филиппины и 21-й - за этот год. Ожидается, что после Филиппин Вамко отправится в центральную часть Вьетнама.

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