В Филиппинах пронесся тайфун "Вамко": есть жертвы
Об этом сообщает Reuters .
Отмечается, что вследствие мощного тайфуна "Вамко", бушующего на Филиппинах, погибли по меньшей мере семь человек, еще 200 тыс. жителей эвакуированы.
Скорость ветра, который принес тайфун, достигала 155 км / ч, а его порывы - до 255 км / ч.
Так, были подтоплены 36 населенных пунктов. В одном из районов Манилы примерно 40 тыс. домов были затоплены полностью или частично.
Также, почти 3 млн домов в Маниле и соседних городах остались без электричества.
Отмечается, что авиаперелеты, морские перевозки и работа общественного транспорта были приостановлены.
"Вамко" - это восьмой за последние два месяца тропический шторм, который накрыл Филиппины и 21-й - за этот год. Ожидается, что после Филиппин Вамко отправится в центральную часть Вьетнама.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-