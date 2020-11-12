В Египте разбился вертолет с американскими военными: есть погибшие
Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию, полученную от Вооруженных сил коалиции.
Отмечается, что в результате падения вертолета в Египте погибли семь миротворцев, среди которых пятеро - американцы, чех и француз. Одному человеку удалось выжить в аварии.
Имена погибших пока не сообщается.
В Вооруженных силах отметили, что по предварительной информации, произошел несчастный случай, но окончательно причину падения выяснит расследование.
Как известно, Международный контингент MFO занимается отслеживанием соблюдения мирного договора 1979 между Израилем и Египтом. В его состав входят несколько сотен американцев, а также представители 13 других государств - в основном это члены Европейского Союза.
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