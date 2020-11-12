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Espreso.tvМирВ Египте разбился вертолет с американскими военными: есть погибшие

В Египте разбился вертолет с американскими военными: есть погибшие


фото: dnaindia
На территории Синайского полуострова разбился военный вертолет с миротворцами многонациональных сил и наблюдателей

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию, полученную от Вооруженных сил коалиции.

Отмечается, что в результате падения вертолета в Египте погибли семь миротворцев, среди которых пятеро - американцы, чех и француз. Одному человеку удалось выжить в аварии.

Имена погибших пока не сообщается.

В Вооруженных силах отметили, что по предварительной информации, произошел несчастный случай, но окончательно причину падения выяснит расследование.

Как известно, Международный контингент MFO занимается отслеживанием соблюдения мирного договора 1979 между Израилем и Египтом. В его состав входят несколько сотен американцев, а также представители 13 других государств - в основном это члены Европейского Союза.

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