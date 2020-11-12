Узнайте, как можно выиграть $168 млн. в Powerball из Украины
Приобрести официальные билеты лотереи США можно из Украины.
Джекпот лотереи Powerballвырос с 20 миллионов до 168 миллионов долларов. По мере роста суммы джекпота в США разрастается и лотерейная лихорадка: билеты по цене два доллара скупаются в огромных количествах.
Лотерея Powerballпроводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико.Однако, если отправиться в США из Украины, чтобы приобрести лотерейные билеты сегодня не вариант, это не повод не участвовать в грандиозных лотерейных тиражах, которые предлагает Америка.
Действительны ли лотерейные билеты Powerball, купленные в Украине?
В соответствии с правилами Powerball, лотерейный билет должен быть приобретен в Соединенных Штатах, и не покидать территорию страны. Сайт theLotterимеет представителей в США, которые покупают официальные билеты от имени клиентов с выбранными ими номерами. Затем билеты сканируются и загружаются в учетную запись клиента на сайте. Эта скан-копия служит подтверждением того, что билет является собственностью игрока. Физическая копия билета хранится в сейфе в США. Таким образом, все требования организаторов оказываются выполнены, и лотерейный билет является действительным!
Что надо сделать, чтобы побороться за джекпот в $168 млн из Украины?
Процесс покупки билета очень прост, и занимает считанные минуты:
- Создайте учетную запись на сайте theLotter.
- Выберите лотерею Powerballиз 45 доступных на сайте лотерей.
- Отметьте на форме ваши любимые номера, или доверьтесь фортуне, нажав на кнопку «Авто-выбор».
- Выберите количество полей, которые вы хотите заполнить, или увеличьте свои шансы на выигрыш с систематической формой или вступив в синдикат.
- Подтвердите покупку билета.
Вот и все! Все что вам нужно сделать после этого, это дождаться результатов!
TheLotter.comпоявился на рынке чуть менее 20 лет назад. За это время игроки сайта выиграли почти $100 млн в лотерейных призах. Рекордсменкой сайта является панамская пенсионерка Аура Д., выигравшая $30 млн в Лото Флориды.
Не теряйте время! ДжекпотPowerballможет быть сорван в любой момент! Посетите theLotter.com, чтобы принять участие в тираже!
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