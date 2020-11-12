Украинский боксер Редкач объяснил, почему болел против Ломаченко в бою с Лопесом
Об этом Редкач написал в Instagram.
По его словам, политическая позиция Ломаченко, который неоднократно публично высказывал пророссийские взгляды, не повлияла на решение болеть за Лопеса в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
"Ломаченко может поддерживать кого угодно, это его выбор. Я поддерживаю хороший бокс и отличное выступление Лопеса и его команды. Поддержка Теофимо не имеет ничего общего с тем, что ты прочитал. Я поддерживаю Теофимо за его мотивацию, стремление к победе и его личность. Более того, Лопес никак не связан с украинской политикой и политическими взглядами Ломы", - написал Редкач.
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече .
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