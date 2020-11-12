Украинские предприятия смогут производить оборудование для обеспечения больниц кислородом
12 ноября, 2020, 14:57
"Южный машиностроительный завод" в кооперации с ПКФ "Криопром" подтвердили возможность разработки и изготовления в Украине линейки газификаторов
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Южный машиностроительный завод" в кооперации с ПКФ "Криопром", используя свой производственный опыт, подтвердили возможность разработки и изготовления в Украине линейки отечественных газификаторов объемом от 3 куб. м до 20 куб. м", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что государство предпринимает шаги для обеспечения кислородными концентратами и кислородными баллонами украинских больниц. Отмечается, что для выполнения этой важной задачи привлекается украинский научный и производственный потенциал.
- Напомним, ранее правительство выделило почти 900 млн грн для обеспечения кислородом коек в больницах.
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