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Espreso.tvЭкономикаУкраинские предприятия смогут производить оборудование для обеспечения больниц кислородом

Украинские предприятия смогут производить оборудование для обеспечения больниц кислородом

"Южный машиностроительный завод" в кооперации с ПКФ "Криопром" подтвердили возможность разработки и изготовления в Украине линейки газификаторов

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Южный машиностроительный завод" в кооперации с ПКФ "Криопром", используя свой производственный опыт, подтвердили возможность разработки и изготовления в Украине линейки отечественных газификаторов объемом от 3 куб. м до 20 куб. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что государство предпринимает шаги для обеспечения кислородными концентратами и кислородными баллонами украинских больниц. Отмечается, что для выполнения этой важной задачи привлекается украинский научный и производственный потенциал.

  • Напомним, ранее правительство выделило почти 900 млн грн для обеспечения кислородом коек в больницах.

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