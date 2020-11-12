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Espreso.tvОбществоУкраина ни в коем случае не должна подавать воду в оккупированный Крым, - генерал-лейтенант ВС США Ходжес

Украина ни в коем случае не должна подавать воду в оккупированный Крым, - генерал-лейтенант ВС США Ходжес

Генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина ни в коем случае не должна подвергаться дезинформации России о том, что Крым лишен водоснабжения

Об этом он заявил на Львовском форуме - 2020, который проходил в формате видеоконференций, передает Укринформ .

"Украина ни в коем случае не должна открывать канал. Если Россия может себе позволить построить мост через Керченский пролив, разве они не способны провести трубопровод для обеспечения водой? Однозначно, нельзя поддаваться дезинформации России, якобы - это вина Украины, что в Крыму проблемы с водой ", - подчеркнул Ходжес.

Он отметил, что России нормальное водоснабжение необходимо для поддержания в должной готовности около 30 тыс. личного состава своей военной  группировки на территории полуострова.

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