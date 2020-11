Ухудшение видимости из-за туманов и морозов ночью: синоптик Наталья Диденко о погоде 13 ноября

12 ноября, 2020, 17:08

Погода в Украине в пятницу, 13 ноября, будет сухой, а столбики термометров прогреются от + 3 ° C до + 10 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Небольшое суточное колебание температуры воздуха, постепенное похолодание до ночных "минусов ", антициклональное отсутствие серьезных осадков, туманы", - отметила Диденко.

В Киеве в пятницу, 13 ноября, будет сухо, ночью 0 ° C ... + 2 ° C, днем -4 ° C ... + 6 ° C.

На значительной части территории Украины завтра также без осадков, периодические туманы с ухудшением видимости до 100-400 метров, холодно.

Температура воздуха ближайшей ночью от -3 ° C до + 4 ° C. На юге до + 6 ° C, днем в пятницу ожидается + 3 ° C ... + 8 ° C, на Закарпатье и в южной части до +10 ° C.

Синоптик отметила, что в субботу-воскресенье на севере появятся небольшие осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

