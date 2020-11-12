 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУхудшение видимости из-за туманов и морозов ночью: синоптик Наталья Диденко о погоде 13 ноября

Ухудшение видимости из-за туманов и морозов ночью: синоптик Наталья Диденко о погоде 13 ноября

Погода в Украине в пятницу, 13 ноября, будет сухой, а столбики термометров прогреются от + 3 ° C до + 10 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Небольшое суточное колебание температуры воздуха, постепенное похолодание до ночных "минусов ", антициклональное отсутствие серьезных осадков, туманы", - отметила Диденко.

В Киеве в пятницу, 13 ноября, будет сухо, ночью 0 ° C ... + 2 ° C, днем -4 ° C ... + 6 ° C.

На значительной части территории Украины завтра также без осадков, периодические туманы с ухудшением видимости до 100-400 метров, холодно.

Температура воздуха ближайшей ночью от -3 ° C до + 4 ° C. На юге до + 6 ° C, днем в пятницу ожидается + 3 ° C ... + 8 ° C, на Закарпатье и в южной части до +10 ° C.

Синоптик отметила, что в субботу-воскресенье на севере появятся небольшие осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

12 ноября, 2020 четверг

11 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать