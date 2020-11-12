Убийство в ресторане Харькова: владельцу объявили подозрение из-за нарушения карантина

12 ноября, 2020, 16:00

В Харькове владельцу заведения, где произошло убийство и которое работало, несмотря на карантин, сообщается о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Харьковской местной прокуратуры № 2 сообщено о подозрении физическому лицу-предпринимателю по факту нарушения правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических болезней (ч. 1 ст. 325 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, в ходе досудебного расследования установлено, что мужчина, будучи физическим лицом-предпринимателем, 1 ноября 2020 года в ночное время организовал работу ресторана, который расположен по ул. Ярослава Мудрого в г. Харькове, несмотря на ограничение работы с 20.00 до 07.00 часа. Указанные незаконные действия привели к тому, что в ночное время, когда заведение не должно было работать, на его территории произошло убийство человека.

Своими действиями предприниматель нарушил постановление Кабинета Министров об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19 и внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области.

Досудебное расследование осуществляет Следственный отдел Киевского райотдела ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что 1 ноября в Харькове в ресторане по улице Ярослава Мудрого было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти .

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