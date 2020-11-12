У Зеленского заявили, что законопроект Разумкова по электронному декларированию "не решает проблему"
Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
Представитель президента в КСУ отметил, что текст проекта Дмитрия Разумкова, имеет четко выверенную техническую цель: восстановить те нормы, которые были признаны КСУ такими, которые не отвечают Конституции Украины и потерявших силу для того, чтобы показать, что Украина идет по пути борьбы с коррупцией и выполняет свои обязательства по Соглашению об ассоциации.
"Насколько он с точки зрения комплексного решения проблемы правильный? Тактически он абсолютно правильный, потому что надо было дать посыл. Этот посыл дали. Но с точки зрения тех вопросов, которые касаются уже выполнения решения Конституционного суда Украины, то надо отвечать откровенно, что этот законопроект не решает комплексно проблему относительно неконституционности тех норм, которые КСУ признал неконституционными ", - сказал Вениславский.
Он отметил, если этот законопроект в будущем станет законом, то его снова можно будет обжаловать в КСУ, ссылаясь на недавнее решение от 27 октября.
"Поскольку в резолютивной части КСУ признал просто неконституционными нормы Закона "О предотвращении коррупции", которые не корреспондируются с мотивировочной частью, то любой закон, который Верховная Рада примет, можно снова обжаловать ... Поэтому есть такой своеобразный замкнутый круг", - подчеркнул Вениславский.
В свою очередь он добавил, что законопроект Разумкова все равно имеет шансы на принятие Верховной Радой и может быть рассмотрен депутатами в сессионном зале уже на следующей пленарной неделе.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
- 2 ноября был зарегистрирован проект закона Разумкова по электронному декларированию в Украине .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-