У украинского политзаключенного Приходько в российском СИЗО начались проблемы со слухом, - адвокат

12 ноября, 2020, 22:59

Адвокат Сергей Легостов посетил в российском СИЗО проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько и сообщил, что у него ухудшилось состояние здоровья

Об этом он сообщил в комментарии организации "Крымская солидарность" .

Отмечается, что адвокат посетил арестованного украинского активиста Олега Приходько, которого обвиняют в подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, в СИЗО №1 города Ростов-на-Дону.

По словам адвоката, у Приходько ухудшилось состояние здоровья.

"Свидание состоялось через стекло с помощью телефонной связи. После простуды появилось осложнение - проблемы со слухом. Ему назначены антибиотики, но улучшений не наблюдается. Отношения с администрацией СИЗО у него нейтральные", - подчеркнул Легостов.

Напомним, ранее сообщалось, что проукраинского активиста Олега Приходько, которого обвиняют в подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, поместили в камеру с крысами в СИЗО .

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