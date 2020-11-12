Тренер сборной Германии назвал матч против Украины в Лиге наций решающим

12 ноября, 2020, 13:55

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что матч против Украины 14 ноября станет для его команды решающим в Лиге наций

Об этом сообщает Allgemeine Zeitung.

По словам Лёва, у сборной Германии остаются шансы на победу в группе, поэтому ей необходимо победить команду Украины на своем поле 14 ноября.

"Очевидно, что Лига наций имеет для нас большое значение. Когда речь идет об очках - конечно, мы хотим победить. Шансы остаются. Матч против Украины будет решающим. Если мы победим, то будем в хорошем положении", - сказал Лёв.

За два тура до завершения группового раунда Лиги наций Германия и Украина имеют по 6 очков и делят 2-3 места. Лидирует в группе A4 Испания, у которой 7 пунктов. Последней с 2 баллами идет Швейцария.

Украина встретится с Германией на выезде 14 ноября в Лейпциге.

Напомним, 10 октября сборная Украины в 3-м туре группового раунда Лиги наций уступила в Киеве Германии.

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