 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортТренер сборной Германии назвал матч против Украины в Лиге наций решающим

Тренер сборной Германии назвал матч против Украины в Лиге наций решающим


фото: Reuters
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что матч против Украины 14 ноября станет для его команды решающим в Лиге наций

Об этом сообщает Allgemeine Zeitung.

По словам Лёва, у сборной Германии остаются шансы на победу в группе, поэтому ей необходимо победить команду Украины на своем поле 14 ноября.

"Очевидно, что Лига наций имеет для нас большое значение. Когда речь идет об очках - конечно, мы хотим победить. Шансы остаются. Матч против Украины будет решающим. Если мы победим, то будем в хорошем положении", - сказал Лёв.

За два тура до завершения группового раунда Лиги наций Германия и Украина имеют по 6 очков и делят 2-3 места. Лидирует в группе A4 Испания, у которой 7 пунктов. Последней с 2 баллами идет Швейцария.

Украина встретится с Германией на выезде 14 ноября в Лейпциге.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

12 ноября, 2020 четверг

11 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать