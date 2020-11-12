Трем врачам Национального института рака сообщили о подозрении из-за смерти пациентки
Об этом сообщает Офис генерального прокурору.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении трем врачам Национального института рака.
По данным следствия, анестезиолог перед началом операции не провел предоперационную подготовку пациентки. Кроме того, он ввел в ее организм препараты, несовместимые при одновременном введении. В результате состояние женщины резко ухудшилось и вскоре она умерла.
Отмечается, чтобы скрыть халатность, лечащий врач пациентки и врач-патологоанатом по результатам вскрытия тела внесли в документации ложные сведения о причине смерти женщины.
Так, врача-анестезиолога подозревают в халатности, повлекшей тяжкие последствия для больного. А двух других врачей - в составлении заведомо поддельных официальных документов по предварительному сговору группой лиц.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.
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