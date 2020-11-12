Таможенники в "Борисполе" требовали взятки с пассажиров: с рейса - до $ 4 тысяч
12 ноября, 2020, 15:21
СБУ задержала в аэропорту "Борисполь" таможенников, которые требовали взятки с пассажиров
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Схему "дани" с путешественников организовали двое главных государственных инспекторов таможенного поста. Чиновники, которые должны были бороться с нарушениями, наоборот создавали искусственные "проблемы" во время прохождения контроля", - говорится в сообщении.
Так они "зарабатывали" с каждого рейса от $ 2 до $ 4 тыс. Ежемесячно это изменение работало в среднем 7 раз.
Злоумышленников поймали при получении взятки на рабочем месте. По данному факту уже начато уголовное производство.
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