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Espreso.tvОбществоСтепанов пояснил, в каких случаях будут штрафовать за отсутствие маски

Степанов пояснил, в каких случаях будут штрафовать за отсутствие маски


фото: reuters
Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, кого и в каких случаях будут штрафовать за отсутствие маски

Об этом передает пресс-служба МЗ.

"На улице носить маску не надо. Исключение - это когда вы находитесь в месте большого скопления людей. Например, на остановках, когда есть толпа людей, расстояние между которыми иногда меньше одного метра. Просто надевайте маску - это безопасность", - посоветовал министр.

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Он также отметил, что административная ответственность, предусмотренная за пребывание без средств индивидуальной защиты - маски или респиратора, касается лишь пребывание в общественных местах.

"Штрафы будут выписываться за пребывание без маски именно в общественных местах. Когда человек, например, вошел в супермаркет, и он без маски, то дистанция уже не важна - ведь расстояние до других, разумеется, будет все время меняться. Человек должен находиться в маске ", - отметил Степанов.

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По словам министра, подход к наложению штрафов за пребывание в общественном месте без маски, тоже изменили. Степанов отметил, что сейчас процесс наложения штрафа, несколько похож на механизм, который применяется в случае нарушения правил дорожного движения штраф нужно выписывать сразу на месте. Тогда как ранее эта процедура была построена по-другому, нарушителю сначала выписывали протокол на месте происшествия, затем этот протокол отправляли в суд, по которому и было окончательное решение.

Теперь же штраф выписывается сразу, без постановления суда.

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