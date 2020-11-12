Степанов пояснил, в каких случаях будут штрафовать за отсутствие маски

12 ноября, 2020, 18:02

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, кого и в каких случаях будут штрафовать за отсутствие маски

Об этом передает пресс-служба МЗ.

"На улице носить маску не надо. Исключение - это когда вы находитесь в месте большого скопления людей. Например, на остановках, когда есть толпа людей, расстояние между которыми иногда меньше одного метра. Просто надевайте маску - это безопасность", - посоветовал министр.

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Он также отметил, что административная ответственность, предусмотренная за пребывание без средств индивидуальной защиты - маски или респиратора, касается лишь пребывание в общественных местах.

"Штрафы будут выписываться за пребывание без маски именно в общественных местах. Когда человек, например, вошел в супермаркет, и он без маски, то дистанция уже не важна - ведь расстояние до других, разумеется, будет все время меняться. Человек должен находиться в маске ", - отметил Степанов.

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По словам министра, подход к наложению штрафов за пребывание в общественном месте без маски, тоже изменили. Степанов отметил, что сейчас процесс наложения штрафа, несколько похож на механизм, который применяется в случае нарушения правил дорожного движения штраф нужно выписывать сразу на месте. Тогда как ранее эта процедура была построена по-другому, нарушителю сначала выписывали протокол на месте происшествия, затем этот протокол отправляли в суд, по которому и было окончательное решение.

Теперь же штраф выписывается сразу, без постановления суда.

Напомним, Верховная Рада приняла проект закона №3891, который устанавливает административную ответственность за неносиння маски в общественных местах .

Впоследствии, президенту Владимиру Зеленскому направили на подпись закон о штрафов за неносение маски

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