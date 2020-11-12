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Espreso.tvЭкономикаСредние ставки по кредитам для населения втрое выше, чем для бизнеса, - НБУ

Средние ставки по кредитам для населения втрое выше, чем для бизнеса, - НБУ

Средние ставки по кредитам для бизнеса в июле-сентябре составили 9,6% годовых, в то время как для населения - 30,9% годовых

Об этом говорится в новом Обзоре банковского сектора Национального банка Украины.

"Средние ставки по кредитам субъектам хозяйствования в гривнях за третий квартал сократились на 1 п.п. до 9,6% годовых, а по кредитам физическим лицам - на 1,9 п.п. до 30,9% годовых", - говорится в Обзоре.

Отмечается, что стоимость валютных кредитов бизнеса составляла около 5% годовых.

При этом отмечается, что чистые гривневые кредиты субъектам хозяйствования возросли за квартал на 3%. Активно их выдавали иностранные и частные банки. Валютные кредиты в долларовом эквиваленте выросли на 1,1% за квартал, однако были меньше на 8,1% год к году.

Темпы роста чистых гривневых кредитов физическим лицам в дальнейшем снижались. При этом в июле - сентябре впервые за последние годы чистые гривневые кредиты на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости росли быстрее, чем портфель в целом.

В общем отмечается, что структура розничных кредитов для населения за квартал практически не изменилась. Более половины - 54% составили потребительские кредиты до 1 года. Автокредиты составляли 7,4% всех выданных за этот период кредитов. Кредиты на недвижимость составляли 6,1%, а кредиты на бытовую технику - 4,1%.

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