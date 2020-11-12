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Espreso.tvОбществоСоветник Ермака Уманский написал заявление об отставке

Советник Ермака Уманский написал заявление об отставке

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский подал в отставку

Об этом он написал в Facebook.

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую", - отметил Уманский.

Он отметил, что расскажет о причинах отставки после того, как примут решение относительно заявления.

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Фото: скрин с Facebook Уманского

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