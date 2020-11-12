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Espreso.tvСпортСборная Украины узнала последнего соперника на Евро-2020

Сборная Украины узнала последнего соперника на Евро-2020


фото: Getty Images
В плей-офф квалификации Евро-2020 сборная Северной Македонии победила Грузию со счетом 0: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 56-й минуте македонцы вышли вперед. 37-летний Горан Пандев поразил ворота сборной Грузии. Северная Македония впервые в истории вышла в групповой этап чемпионата Европы по футболу.

Турнир пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Сборные Украины и Северной Македонии встретятся 17-го июня во 2-м туре группового этапа Евро-2020. В квартете C также сыграют национальные команды Австрии и Нидерландов.

Евро-2020

Плей-офф квалификации

12 ноября

Грузия - Северная Македония 0: 1

Гол: Пандев, 56

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