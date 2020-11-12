Сборная Англии разгромила Ирландию в товарищеском матче
12 ноября, 2020, 23:56
В товарищеском матче сборная Англии разгромила Ирландию со счетом 3: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Забитыми мячами отметились Гарри Магуайр, Джейдон Санчо и Доминик Калвер-Льюин, который реализовал одиннадцатиметровый удар на 56-й минуте.
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Далее на Англию ждут два матча Лиги наций. 15 ноября они сыграют с Бельгией, а 18-го померяются силами с Исландией. Ирландия встретится с Уэльсом (15 ноября) и Болгарией (18 ноября).
Товарищеский матч
12 ноября
Англия - Ирландия 3: 0
Голы: Магуайр, 18 Санчо, 31 Калвер-Льюин, 56 (пен.)
- 12 ноября в финале плей-офф квалификации Евро-2020 сборная Исландии проиграла Венгрии со счетом 2: 1 .
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