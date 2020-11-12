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Espreso.tvСпортРоналду забил 102-й гол за Португалию и приблизился к мировому рекорду

Роналду забил 102-й гол за Португалию и приблизился к мировому рекорду


фото: Reuters
Криштиану Роналду забил за сборную Португалии в товарищеском матче с Андоррой 102-й гол и приблизился к мировому рекорду по количеству мячей за национальную команду

Об этом сообщает УЕФА.

Роналду забил гол в товарищеском матче с Андоррой и помог своей команде победить 7:0. Этот гол стал для португальского форварда 102-м в составе национальной команды. Больше на уровне сборных забил только нападающий сборной Ирана Даэи, на счету которого 109 голов.

Роналду осталось забить за Португалию 7 голов, чтобы повторить мировой рекорд.

Кроме того, победа над Андоррой стала для Роналду 100-й в составе сборной Португалии. Всего он сыграл за сборную 168 матчей.

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