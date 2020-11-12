Роналду забил 102-й гол за Португалию и приблизился к мировому рекорду
12 ноября, 2020, 08:48
Криштиану Роналду забил за сборную Португалии в товарищеском матче с Андоррой 102-й гол и приблизился к мировому рекорду по количеству мячей за национальную команду
Об этом сообщает УЕФА.
Роналду забил гол в товарищеском матче с Андоррой и помог своей команде победить 7:0. Этот гол стал для португальского форварда 102-м в составе национальной команды. Больше на уровне сборных забил только нападающий сборной Ирана Даэи, на счету которого 109 голов.
Роналду осталось забить за Португалию 7 голов, чтобы повторить мировой рекорд.
Кроме того, победа над Андоррой стала для Роналду 100-й в составе сборной Португалии. Всего он сыграл за сборную 168 матчей.
- Напомним, 9 ноября стало известно, что "Ювентус" решил избавиться от Роналду
- 10 ноября спортивный директор французского ПСЖ Леонардо заявил, что клуб может подписать контракт с португальцем Криштиану Роналду.
- 11 ноября стало известно, что "Ювентус" решил предложить ПСЖ обменять португальского футболиста Криштиану Роналду на бразильского форварда Неймара.
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