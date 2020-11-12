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Espreso.tvМирРФ ввела зеркальные санкции против Франции и Германии из-за отравления Навального, - Лавров

РФ ввела зеркальные санкции против Франции и Германии из-за отравления Навального, - Лавров


фото: reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна ввела зеркальные санкции против Франции и Германии по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального

Об этом он заявил на пресс-конференции передает Интерфакс.

"Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента РФ, наши санкции в ответ будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим немецким и французским коллегам", - отметил Лавров.

Он сообщил, что санкции касаются руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции.

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