РФ ввела зеркальные санкции против Франции и Германии из-за отравления Навального, - Лавров

12 ноября, 2020, 16:21

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна ввела зеркальные санкции против Франции и Германии по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального

Об этом он заявил на пресс-конференции передает Интерфакс.

"Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента РФ, наши санкции в ответ будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим немецким и французским коллегам", - отметил Лавров.

Он сообщил, что санкции касаются руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции.

Напомним, сегодня Европейский Союз ввел санкции против Российской Федерации по делу российского оппозиционера Алексея Навального.

Великобритания вводит визовые санкции и замораживает счета тех, кто ответственен за отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

В России заявили, что по результатам проведенных исследований у оппозиционера Алексея Навального обнаружен панкреатит, а отравление не подтверждено .

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