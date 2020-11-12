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Espreso.tvОбщество"России не удастся избежать ответственности": МИД о решении международного морского трибунала в Гааге

"России не удастся избежать ответственности": МИД о решении международного морского трибунала в Гааге

12 ноября украинский МИД прокомментировал решение международного арбитража о приостановлении рассмотрения дела по существу из-за обжалования Россией юрисдикции

Об этом говорится в заявлении украинского министрества иностранных дел.

"Сегодня (12 ноября - Ред.) Арбитражный суд, сформированный в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву, вынес решение о бифуркации производства (разделение его на 2 стадии - юрисдикционную и по существу) по делу между Украиной и РФ о задержании 3 военно-морских судов и членов их экипажей ", - отметили в министерстве.

Арбитраж рассмотрит предварительные возражения относительно юрисдикции, представленные Российской Федерацией 22 августа 2020, на предыдущем этапе производства. Заметим, что практика разделения производства является распространенной в международном арбитраже. Напомним, что другие дела Украины рассматривались по аналогичному механизму и нами было успешно преодолено юрисдикционные замечания Российской Федерации как в Международном Суде ООН, так и по иску в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

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В МИД напомнили, что в апреле 2019 государство начало международное арбитражное производство против Российской Федерации по незаконному захвату с ее стороны трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

"В Международном трибунале по морскому праву Украина добилась оперативной выдачи знакового приказа о применении временных мер. Почти единогласно, 19 голосов к одному (против был только российский судья), суд приказал России немедленно освободить корабли и членов их экипажей", - пидкресллы в ведомстве.

22 мая 2020 года Украиной был подан на рассмотрение арбитражного трибунала свой Меморандум по этому делу, содержащий изложение фактов, обоснование юридической позиции доказательство и свидетельство.

"Российской Федерации не удастся избежать ответственности за дерзкое нарушение норм и принципов международного права, в частности абсолютного иммунитета военных кораблей, которое она совершила, задержав в Черном море и затем задерживав украинские военно-морские суда" Никополь "," Бердянск "и" Яны Капу " и 24 члена их экипажей ", - отметили в ведомстве.

  • В ноябре 2018 российские военные захватили корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" на их пути к Азовскому морю. За несколько месяцев в сентябре 2019 года в ходе крупного обмена пленными были освобождены 24 украинских моряков, которые находились под арестом в России за якобы нарушения границы.

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