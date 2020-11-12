"Перемирие" на Донбассе: ранен украинский военнослужащий

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. У Водяного применил миномет калибра 82 миллиметра.

Неподалеку от населенного пункта Каменка противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

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