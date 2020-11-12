"Перемирие" на Донбассе: ранен украинский военнослужащий
12 ноября, 2020, 08:30
За прошедшие сутки, 11 ноября, на Донбассе зафиксировано три нарушения достигнутых договоренностей
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. У Водяного применил миномет калибра 82 миллиметра.
Неподалеку от населенного пункта Каменка противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.
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