"Карантин выходного дня - шаг к полному локдауну", - председатель Госпродпотребслужбы Киева
Об этом руководитель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил в комментарии для "РБК-Украина".
Чиновник пояснил, что по оценке правительства карантин выходного дня должен дать результат на второй-третьей неделе функционирования. В случае, если этого не произойдет, правительство может ввести тотальный локдаун.
Также Рубан отметил, что карантин выходного дня вводится, чтобы снизить активность населения.
"Согласно инкубационному периоду - в среднем 7-8 суток - мы увидим результат на второй-третьей неделе по снижению заболеваемости. Если результата не будет, - можно говорить о малоэффективности меры", - сказал Рубан.
В таком случаев в стране могут ввести полный локдаун.
"Карантин выходного дня - это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун", - подчеркнул чиновник.
Он отметил, что карантин выходного дня показывает разные результаты в разных странах.
"В некоторых странах он применялся положительно, в некоторых - отрицательно, поэтому все зависит от правильного применения данной меры", - добавил он.
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