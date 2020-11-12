"Карантин выходного дня - шаг к полному локдауну", - председатель Госпродпотребслужбы Киева

12 ноября, 2020, 13:42

По словам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, по результатам действия карантина выходного дня в течение нескольких недель в правительстве решат, вводить ли полный локдаун

Об этом руководитель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил в комментарии для "РБК-Украина".

Чиновник пояснил, что по оценке правительства карантин выходного дня должен дать результат на второй-третьей неделе функционирования. В случае, если этого не произойдет, правительство может ввести тотальный локдаун.

Также Рубан отметил, что карантин выходного дня вводится, чтобы снизить активность населения.

"Согласно инкубационному периоду - в среднем 7-8 суток - мы увидим результат на второй-третьей неделе по снижению заболеваемости. Если результата не будет, - можно говорить о малоэффективности меры", - сказал Рубан.

В таком случаев в стране могут ввести полный локдаун.

"Карантин выходного дня - это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что карантин выходного дня показывает разные результаты в разных странах.

"В некоторых странах он применялся положительно, в некоторых - отрицательно, поэтому все зависит от правильного применения данной меры", - добавил он.

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